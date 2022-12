ECONOMIX

Mumel, el bombó saludable d'espirulina i cacau 'made in' Almenar

Aquesta setmana a l'Economix, l'espai d'emprenedoria al servei de la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i l’Aran, parlem de la presentació de Mumel, el so del plaer saludable, el plaer que et cuida. Es tracta d'un bombó saludable elaborat amb cacau i espirulina. Una iniciativa que naix a Almenar, de la mà de les empreses Organa Espirulina i Origen Bean to Bar Lleida del mestre xocolater Ivan Pascual. Avui a La Ciutat Lleida en parlem amb Joan Solé, fundador d'Organa Espirulina i amb la Blanca Salinas-Roca, doctora en nutrició de la UdL.