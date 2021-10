LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Més d'un centenar de comerços, empreses i serveis de Lleida s'adhereixen a la Diada per la Reforma Horària i avui tancaran a les 19h

L'Assocació Slow Shop Lleida prepara aquest dimecres 27 d'octubre una nova edició de la Diada per la Reforma Horària en què anima els comerços i empreses de la ciutat a modificar per un dia el seu horari i avançar el tancament dels negocis a les 19 hores. L'associació pretén amb aquesta iniciativa afavorir una nova cultura del temps que contribueixi a la conciliació laboral, la millora d'hàbits en salut i descans, així com a l'augment de temps disponible per a l'oci i la formació. A La Ciutat Lleida n'hem parlat amb la presidenta d'Slow Shop Rosabel Trench.