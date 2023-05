LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Menú de campanya: les propostes gastronòmiques del xef Gabriel Jové per a cada candidat i candidata a l’alcaldia de Lleida

Amb els candidats i candidates de les diferents formacions polítiques a l'alcaldia de Lleida parlem de propostes, projectes i iniciatives que volen tirar endavant per la Lleida de futur. Avui li donem un tomb, i amb el nostre xef de capçalera a La Ciutat Lleida, Gabriel Jové, entrem a la cuina de cada candidat per preparar-li el plat que més li escau. Entre les propostes per a Domènec Vila, Ángeles Ribes, Ruben Cobo, Xavi Palau, Maria Burrel, Toni Postius, Fèlix Larrosa i Miquel Pueyo hi trobem caragols a la brutesca, cassola de tros, torta de pinyó, pollastre amb gambes, poke bowl de quinoa d'espàrrecs, cim i tomba, ous ferrats amb patates, vermut amb barreja o capipota amb cigrons. Quin plat correspon a cada candidat?