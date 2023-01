LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Mater, la novel·la de Martí Domínguez que explora la maternitat en una societat de posthumans

L'escriptor i biòleg Martí Domínguez ha guanyat la quarta edició del Premi Proa amb la novel·la Mater, on ens presenta una distòpia d'una societat no gaire llunyana on la biotecnologia s'ha imposat, desterrant els humans en colònies. En parlem amb ell a La Ciutat Lleida, d'aquesta novel·la en què la ciència i la tecnologia condueixen a la deshumanització, fent que les gestacions es produeixin fora del cos humà i els embrions siguin purificats de malalties. En aquest context, la Zoe queda embarassada i decideix fugir amb Charles per evitar ser una rata de laboratori.