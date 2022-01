LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La llista real dels propòsits per a l'any 2022

Comencem els Petits plaers d'aquest 2022 amb la Marta Romera, dietista integrativa que segueix apostant per difondre la salut integrativa i basant-se en això avui ens convida a reflexionar sobre la senzillesa de les petites coses que ens poden portar a aconseguir grans propòsits, sigui quin sigui el dia del calendari, perquè per estar bé no cal esperar a que comenci un nou any.