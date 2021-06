El Llista fa història alçant-se per tercera vegada consecutiva com a campió de la Europe CUP

Cap de setmana ple d'èxits per a l’esport lleidatà, en proclamar-se el Llista Lleida campió de l’Europe Cup i aconseguir el CB Lleida la plaça d’ascens a la Lliga Femenina 2 del bàsquet estatal. La primera de les alegries ha arribat del Llista Lleida en vèncer el Sarzana italià per 5-3 i proclamar-se campió de la WS Europe Cup per tercera vegada consecutiva (2018, 2019 i 2021, l’any passat no es va disputar el torneig per la Covid), una fita que cap altre equip ha aconseguit fins al moment.

El CB Lleida ha aconseguit certificar el salt de categoria en derrotar aquest migdia al València B (68-63), en el torneig de la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2 del bàsquet estatal, que s’ha disputat aquesta setmana a la localitat d’Alahurín de la Torre. També en l’àmbit del motociclisme ha estat un cap de setmana d’èxits per l’esport lleidatà, ja que el pilot de Cervera Marc Márquez s’ha proclamat guanyador del Gran Premi d’Alemanya en MotoGP. Aquest és el primer podi de l’excampió mundial, gairebé dos anys després de la seva greu lesió.

El Força Lleida finalment segurià jugant la propera temporada a LEB Or, després de certificar-se el conveni amb el Barcelona i presenta Gerard Encuentra com a nou tècnic, mentre que el Lleida Esportiu ha anunciat aquest dilluns el primer fitxatge: Roger Figueras, provinent del Prat.