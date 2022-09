SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

A Lleida s'estan fent els deures en matèria de mobilitat sostenible?: "No"

Aquesta temporada a La Ciutat Lleida iniciem una nova secció per parlar de diversos temes relacionats amb el medi ambient i comencem parlant de mobilitat, d'acord amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Ens acompanya l'ambientòleg Jordi Prats amb qui analitzem en quina situació es troba Lleida en matèria de mobilitat sostenible i les diferents alternatives que hi ha per intentar relegar els vehicles, als quals, segons apunta Prats "encara se'ls hi està donant massa privilegis als espais públics".