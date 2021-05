Lleida celebra la seva festa major amb normativa anticovid i dient adéu al confinament nocturn

Després d'un any sense festa major, la ciutat de Lleida es converteix en una de les primeres ciutats de l'estat espanyol en celebrar festes sense la vigència de l'estat d'alarma que decau la mitjanit d'aquest dissabte. Tot i que fa mesos que se sabia quina era la data del final de l'estat l'alarma, la Paeria ha programat tots els actes seguint la normativa anticovid i ajustant els horaris dels espectacles, a més de limitar l'aforament. A tots els actes, ja siguin de pagament o gratuïts, caldrà entrar-hi amb la reserva prèvia, el que ja va causar problemes per duplicitat d'entrades quan es van posar a disposició del públic a través d'un web que es va col·lapsar. Per resoldre dubtes hi haurà diversos punts d'informació on el públic es podrà adreçar.

Coincidint amb l'aixecament de l'estat d'alarma, també es preveu una tasca més intensa per part de la Guàrdia Urbana de Lleida durant el cap de setmana, segons ha explicat a La Ciutat Lleida el regidor de Festes Ignasi Amor: "Els caps de setmana festius sempre hi ha un dispositiu major que un cap de setmana normal i com sempre han actuat, aquestes festes també ho faran". Amb tot, Amor ha valorat la responsabilitat de la ciutadania en la resta d'actes que s'han anat celebrant els últims mesos.

[[H3:Bus gratuït per als joves i firetes a partir del dia 14]]

La Paeria repartirà fins a 2.000 targetes de bus a joves de Lleida perquè en puguin fer un ús il·limitat per la Festa Major, del 7 a l'11 de maig, en totes les línies del servei urbà d'Autobusos de Lleida. La targeta es pot recollir al Centre de Recursos Juvenils La Palma. La Paeria, dins el programa d'oci nocturn Nits Q Lleida, vol potenciar l'ús del transport públic entre el jovent que acudeix als actes festius d'aquests dies amb el missatge 'Ves de festa de manera segura'.

El regidor de Festes també ha explicat que a partir del 14 de maig començaran a instal·lar-se les firetes al recinte de l'antiga Hípica, per muntar un petit parc d'atraccions que es mantindrà fins al dia 30 de maig.