LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

L'IRB Lleida organitza aquesta setmana tallers, xerrades i visites per apropar la divulgació científica a la ciutadania

Un any més l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida participa en la Nit Europea de la Recerca, que tindrà lloc el divendres 22 de setembre, tot i que al llarg d'aquesta setmana ja han començat les activitats, com les visites guiades a l'IRBLleida. Avui a La Ciutat Lleida en parlem amb Meritxell Sòria, responsable de comunicació de l'IRBLleida i amb la doctora i investigadora Maria Ruiz, coordinadora del Biobanc, que ens expliquen alguns dels tallers que s'organitzen el divendres a la tarda, per tal d'explicar la ciència i la recerca a tots els públics i fomentar les vocacions científiques entre els més petits.