"Liderar avui: talent i valentia", el lema de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu

Els dies 8 i 9 de juny la Seu d'Urgell acollirà la 34a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que aquest any es centrarà en el lideratge empresarial, sota el lema "Liderar avui: talent i valentia". Ponències i conferenciants de primer nivell que aportaran els seus testimonis, on destaca també com cada any, la taula en clau d'exit empresarial lleidatà. En parlem a La Ciutat Lleida amb Josep Serveto, president de l'Associació de la Trobada Empresarial al Pirineu.