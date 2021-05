LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

L’ICG Força Lleida s’acomiada de la LEB Or, mentre el Lleida Esportiu manté opcions per accedir a la Primera RFEF

L’ICG Força Lleida jugarà a la LEB Plata la propera temporada després de no superar els partits que tenia contra l’Ourense (74-76) i el Melilla (67-61). Cop dur per a l’equip lleidatà que després d’una temporada molt complicada a causa de la covid-19 no ha pogut mantenir la categoria. Escoltarem el tècnic Gustavo Aranzana, abatut per la derrota i pel final d’aquesta temporada. El Lleida Esportiu de la seva banda, guanya l’Atlètic de Llevant (0-1) i manté les opcions per accedir a la nova Primera RFEF. En parlem de tot plegat en la tertúlia esportiva amb David Bachiller i Miquel Àngel Poch.