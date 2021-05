L'hora dels adeus: temporada de desencís amb l'ICG Força Lleida i el Lleida Esportiu que perden la categoria

El Lleida Esportiu va perdre conta l’Hèrcules (3-1) i això vol dir que ja és equip de la 4ª categoria del futbol estatal. Els pitjors pronòstics es van complir i s’ha confirmat el descens de categoria. Tot i que el tècnic, segons sembla no ho consida un descens. Aquest diumenge al Camp d’Esports, amb xiulets i mocadors per part del centenar d’aficionats que hi havia a les grades, partit intranscendent contra la Nucia que va acabar amb empat a un gol. I en el postpartit de diumenge, compareixença de Molo amb regust a comiat de la banqueta i del club, a l’espera de confirmació per part del president del club Albert Esteve, que compareixerà davant dels mitjans aquesta tarda.

Repensar el bàsquet, sense Aranzana

L'ICG Força Lleida vol fer un projecte fort per pujar tot i que serà sense el tècnic Gustavo Aranzana, que ja s’ha oficialitzat que no seguirà al capdavant del projecte. Cap sorpresa, de fet encara que hagués aconseguit la permanència no estava clar que el seu futur seguís lligat al Força Lleida. Dimecres passat en un acte conjunt amb el director esportiu Joaquin Prado i el president Albert Aliaga, Aranzana explicava que se’n va fastiguejat, per la complexitat d’aquest any, per la factura física i mental que ha suposat i sobretot pel desenllaç que ha tingut, amb el descens, sense obviar tampoc l’autocrítica i els errors propis que ha comès com a entrenador i màxim responsable de l’equip.

Nous reptes per a l'AEM

A falta d’un partit per tancar la temporada l'AEM ja comença a treballar en la confecció de la plantilla per a la propera temporada. Arriben les primeres renovacions: Mireya Giménez i Laura Martí. Qui no continuarà serà el tècnic Roger Lamesa, que posa punt final a la seva etapa després de 3 temporades, de comú acord amb el club, segons va anunciar dimecres passat en una compareixença davant els mitjans al costat del president Carlos Sisteré. Deia que era una decisió complicada que venia meditant de fa temps

A l’equip li falta per jugar un partit de la fase d’ascens, serà el diumenge dia 30 de maig a les 12h a Oviedo, amb la tercera posició en joc entre els dos equips. Emoció fins a l’última jornada.