L'esport: salut física i mental que també ajuda a vèncer la covid

La Cèlia Bujaldón ens presenta avui la Carmen Palacín, entrenadora personal freelance i esportista que ens parla de la importància de practicar esport pel benestar físic, però sobretot també pel benestar mental que aporta a un mateix. El seu testimoni també ens serveix per conèixer com va afrontar la covid-19 amb l'ajuda de l'esport i les activitats que va fer per a millorar la resistència cardiorespiratòria.