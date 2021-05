LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Les tendències de la moda de bany per aquesta temporada

Comencem la setmana pensant en refrescar-nos a la platja o a la piscina i el que no ens pot faltar al nostre armari és la roba de bany. L'assessora d'imatge i fundadora d'Alma Spain, Jessica Sedeño ens posa davant del mirall a La Ciutat Lleida per explicar-nos quines són les tendències d'aquesta termporada d'estiu, colors, estampats i teixits per a tots els gustos.