Laura Bergés: "Els pressupostos són decebedors, com el balanç del que portem de mandat a la Paeria de Lleida"

Aquest divendres la Paeria de Lleida donarà llum verda als pressupostos de l'any 2024 amb els vots favorables, d'almenys, dues forces polítiques després de l'acord entre l'equip de govern del PSC i el grup municipal de Junts, un acord que no ha agafat per sorpresa al grup municipal del Comú de Lleida, segons ha explicat a La Ciutat Lleida la seva portaveu Laura Bergés: "Ja van arribar a acords amb les ordenances fiscals i tirant endavant alguna licitació, no ens ha sorprès que també ho hagin fet ara". Uns comptes que el Comú considera que són "decebedors" igual que aquests primers mesos de "mandat continuista".

Esmenes del Comú en l'àmbit social i ambiental

A falta d'una trobada amb la regidora de Bon Govern Carme Valls, "el nostre vot en principi serà negatiu. Si accepten les nostres esmenes, en l'àmbit social i ambiental, serà favorable però han tingut temps per estudiar-les i mirar-les. Entenc que ja ho tenen fet i el nostre vot no és necessari", ha afegit Bergés, que creu que "els comptes no aporten res de nou en neteja, ni en mobilitat i anem a la pròrroga d'aquests contractes". Afirma que augmenta el pressupost per a festes i activitats culturals i afegeix: "Ens agrada la festa i la cultura, és clar, però potser seria millor menys festa i més neteja".

Especialment crítica també s'ha mostrat en la manca de fons per actuacions als barris, especialment Mariola i Centre Històric: "S'ha de reforçar l’acció social municipal amb una perspectiva comunitària i per això s'ha de dotar de fons els plans de dinamització comunitària al Centre Històric, Mariola i també a Balàfia, i estendre el model al Clot de les Granotes".

"Toni Postius deu estar contentíssim amb la revisió del Pla de l'Estació"

En quant al model comercial, no entén l'acord de Junts amb el PSC respecte el projecte del Pla de l'Estació: "Junts accepta la tesi del PSC que el Pla de l'Estació estava mal fet i s'ha de revisar. Ajorna el seu desenvolupament, que era el gran projecte de Junts de l'anterior mandat, qüestionant els estudis tècnics. Per què s'han de revisar ara?", es pregunta Laura Bergés, que afegeix: "Junts s'està esmenant el Pla que va impulsar amb un lideratge de Toni Postius que deu estar contentíssim de veure com els seus companys demoren el desenvolupament del Pla de l'Estació".