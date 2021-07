MISTERIS SOTA ZERO

L'aplicació de la regressió hipnòtica en els casos d'abduccions, també a Lleida

Tanquem la temporada dels Misteris sota Zero amb l'historiador Enric Sabarich i ho fem avui per parlar de la regressió hipnòtica i la seva aplicació en els casos d'abduccions, fent un recorregut per alguns dels més coneguts i que hem comentat en programes anteriors per aturar-nos també en un cas espectacular que va tenir lloc a Lleida.