LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Land of Coconuts presenta Veritats, el seu nou treball discogràfic

El grup Land of Coconuts ha passat pels micròfons de La Ciutat Lleida per presentar el seu últim disc, Veritats, aquesta vegada íntegrament en català. Les cançons de Vɘritats tracten temes d’actualitat com la violència masclista, les sensacions de soledat i aïllament, la construcció del propi futur i les relacions personals. Ens en parlen en Roger Domínguez, cantant i guitarra i en Francesc Sardà, baixista.