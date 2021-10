LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

L’activitat física, la vàlvula d’escapament per a gent gran i joves en risc d’exclusió

La pràctica de l’esport i l’activitat física té múltiples beneficis per a la nostra salut física i mental i per això des dels centres cívics i les entitats de Lleida es promouen aquest tipus d’activitats dirigides en concret a la gent gran i també als joves amb risc d’exclusió social. La Cèlia Bujaldón ens hi apropa en conversa amb la Sun Farreny, monitora de diversos tallers de body life, molt lligada a les activitats dels casals socials, i en especial a l’Associació Dona Balàfia.