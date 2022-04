LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Joan Masdéu aposta per les noves oportunitats en el seu nou disc 'Els dies que vindran'

El músic de Reus Joan Masdéu presenta el seu nou treball discogràfic, 'Els dies que vindran', un disc ple de llum que representa el seu cinquè disc en solitari i que arriba ara per a reivindicar les noves oportunitats que ens porta la vida, perquè potser no sabrem com seran els dies que vindran però si que podem preparar-nos per acollir-los de la millor manera. En parlem a La Ciutat Lleida amb Joan Masdéu.