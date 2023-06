LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Illes gregues, un recorregut paradisíac per Rodas, Santorini i Corfú

Viatgem cap a Grècia i en concret ho fem per conèixer algunes de les seves illes com són les de Rodas, Santorini i Corfú. Una finestra al món amb Joan Ramon Zaballos que ens ofereix aquest recorregut per illes paradisíaques, amb moltes platges però també amb molta cultura i màgia.