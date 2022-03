LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Idees per vestir amb èxit en batejos i comunions

Aquesta setmana a La Ciutat Lleida parlem amb l'assessora d'imatge Jessica Sedeño que ens parla sobre els looks més adients perquè les mares vesteixin amb èxit en els batejos i comunions dels seus fills. Segons explica Jessica Sedeño, cal tenir molt en compte qui és el veritable protagonista de l’esdeveniment i escollir un look que sigui adequat per a l’ocasió.