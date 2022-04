LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Budapest, un viatge al cor de la ciutat més fotogènica d'Europa

Continuem viatjant i obrint finestres al món, avui per anar fins a Budapest, una destinació assequible en tots els sentits i que no deixarà indiferent a ningú, pels seus increïbles paisatges que permeten captar instantànies de cada racó, des del Parlament, fins, passant pel Pont de les Cadenes -en obres actualment, però amb l'alternativa pel Danubi-, fins al Castell de Buda, el barri jueu o les termes de Széchenyi. En aquest viatge ens hi acompanya Joan Ramon Zaballos.