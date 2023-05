LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La Generalitat reconeix a Antoni Gelonch amb la Creu de Sant Jordi pel treball en la conservació i divulgació de l'art

L'advocat, escriptor, mecenes i col·leccionista d'art Antoni Gelonch ha guardonat amb la Creu de Sant Jordi i passa pels micròfons de La Ciutat Lleida per explicar-nos el treball que en els últims anys està desenvolupant i que ara pren forma amb la Fundació Privada Hortizons 2050, que ja té un calendari d'actes fins a final d'any per debatre el present i futur de les terres de Lleida en àmbits com l'econòmic, el social, cultural i patrimonial. Un projecte molt transversal que també tindrà els més petits com a protagonistes, ja que després de publicar La història de Lleida explicada a la canalla, a finals d'any tornarà amb l'univers lleidatà amb la publicació de Llegendes i tradicions de Lleida explicades a la canalla.