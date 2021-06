LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Gabri ja és nou tècnic del Lleida Esportiu mentre l'ICG Força Lleida ultima els detalls per seguir a la LEB Or

Comentem l'actualitat esportiva de la setmana amb Miquel Àngel Poch, una actualitat que passa per l'acord en el qual treballa l'ICG Força Lleida amb el Barcelona per matenir la plaça a la LEB Or, l'eliminació del Lleida Llista de la Copa del Rei i els preparatius per la Europe Cup i parlem també de la presentació oficial de Gabri com a nou tècnic del Lleida Esportiu i els objectius que s'ha marcat per a la propera temporada.