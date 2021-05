LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El futur del Lleida Esportiu: canvis reals o paraules buides del president?

En la tertúlia esportiva d'aquest dilluns parlem amb David Bachiller i Miquel Àngel Poch sobre quin és el futur de l'esport lleidatà després dels descensos del Lleida Esportiu i l'ICG Força Lleida. El president del Lleida Esportiu, en roda de premsa la setmana passada anunciava canvis, però seran reals o paraules buides? De la seva banda, l'ICG Força Lleida segueix pendent d'una possible ampliació de grups a la LEB Or que permetria al club mantenir la categoria. El Lleida Llista tanca l'OK Lliga guanyant al pavelló de Bell-lloc al Liceo i aconseguit el seu rècord de punts en la màxima categoria de l'hoquei estatal i el CB Lleida es proclama campió de la Copa Catalunya Femenina en derrotar a L’Hospitalet (72-57).