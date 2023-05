LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

La Fira de Titelles acollirà prop d'un centenar d'actuacions, de les més tradicionals a les més innovadores

Tot a punt per la inauguració de la 34a edició de la Fira de Titelles de Lleida que es celebra a la capital del Segrià, des d'aquest divendres 5 de maig fins diumenge 7 de maig. Tres dies que ompliran carrers, places i espais tancats de diverses propostes, moltes d'elles estrenes absolutes. Una programació per al públic però també per al sector professional. En parlem a La Ciutat Lleida amb l'Oriol Ferre, codirector de la Fira de Titelles de Lleida.