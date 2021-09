LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Esport, natura i territori pel Geoparc Orígens en la primera edició de la Ultra Pallars 360 amb equip femení lleidatà

Més de 380 persones han participat aquest dissabte en la primera edició de la Ultra Pallars 360, la cursa de muntanya pallaresa que recorre l'entorn del Geoparc Orígens i que ha comptat amb diverses modalitats de participació en funció de la distància escollida. Entre les participants, les quatre lleidatanes de l'Associació Esport Femení Lleida que havien de disputar la prova reina Ultra de 94 quilòmetres però que a causa del toc de queda nocturn no s'ha pogut realitzar i han dividit l'equip per competir per parelles. A La Ciutat Lleida parlem avui amb Núria Garcia, una de les seves integrants que ens ha explicat com ha estat aquesta experiència.