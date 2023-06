LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Desfilada solidària aquest 22 de juny en benefici de l'Associació Contra el Càncer a Lleida

Aquest dijous 22 de juny a partir de les 20h es farà a Lleida una desfilada solidària al Club Morrison organitzada per Antonieta Marbà i Vimela en benefici de l'Associació Espanyola Contra el Càncer a Lleida. Es tracta d'una desfilada que compta amb la participació de més d'una quarantena de models que desfilaran amb diverses peces de roba cedides per l'ocasió per establiments de la ciutat, a més de sortejos i rifes entre els assistents, que d'aquesta manera col·laboren amb l'AECC a Lleida, que també donarà a conèixer els serveis i la tasca que ofereix l'entitat. A La Ciutat Lleida en parlem amb Antonieta Marbà i Eva Figuera, gerent de l'AECC a Lleida.