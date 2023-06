LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Com tenim els boscos a Catalunya?

Catalunya és una de les regions més boscoses d'Europa i una de les assignatures pendents passa per millorar-ne la seva gestió i el seu aprofitament, com a oportunitat econòmica però també pel mateix medi natural i les tasques de prevenció d'incendis que la situació actual de sequera, encara agreuja més. La campanya forestal d'aquest any comença amb un risc elevat al sud del Montsec, el Segrià i les Garrigues. Avui a La Ciutat Lleida parlem amb l'ambientòleg Jordi Prats, també enginyer tècnic forestal, sobre què passa als nostres boscos, com són i com s'estant gestionant actualment.