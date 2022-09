LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Colòmbia, del Eje del café a la vida de Pablo Escobar

Aquesta temporada seguim viatjant i obrint finestres al món amb Joan Ramon Zaballos que avui ens parla del viatge que ha fet aquest a Colòmbia. Un país que més enllà de la capital, té molts atractius per tenir en compte, des del Eje del café, passant per les ciutats de Santa Marta i Cartagena de Indias, per continuar per Medellín i conèixer de primera mà la vida de Pablo Escobar.