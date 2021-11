LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El col·lectiu musical La Troupe presenta 'Festisme', deu cançons per capgirar la tardor

La Troupe es presenta com un col·lectiu musical que vol aportar un aire diferent dins de l'àmbit musical. Presenten el seu primer disc "Festisme" -editat sota el seu propi segell LT Records-, tota una declaració d'intencions i d'estils musicals que conviden a ballar des de la primera cançó fins a l'última. Deu propostes cuidades on hi trobem cúmbia, vals, tanxera i reggae. A La Ciutat Lleida en parlem amb el vocalista de La Troupe Ernest Garrido.