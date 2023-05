PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 04/05/2023

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Aquest dijous passen pels micròfons de Onda Cero Lleida Carme Valls i Antoni Gelonch després de ser reconeguts amb la Creu de Sant Jordi per la promoció de la música i el cant coral i per la divulgació de l'art, respectivament. Remeis naturals amb el naturòpata Albert Rami.