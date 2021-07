MISTERIS SOTA ZERO

El cas de Nina Kulagina: podem moure objectes amb el poder de la ment?

La telecinesi és el moviment o distorsió d'objectes amb el poder de la ment. Al llarg dels anys ha despertat molt interès i s'han fet molts estudis per a poder-ho demostrar, però fins al dia d'avui no s'ha pogut evidenciar i la comunitat científica no accepta que sigui possible. Amb l'historiador Enric Sabarich, parlem de la telecinesi i en concret d'un cas que ha estat àmpliament investigat, el de Nina Kulagina.