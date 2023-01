LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

És un bon moment per apostar per l'autoconsum solar a casa?

L'encariment del preu de l'energia d'una banda i la consciència mediambiental per l'altra són dos bons motius per plantejar-se l'aposta per energies alternatives, com és el cas de l'energia solar fotovoltaica destinada a l'autoconsum. A La Ciutat Lleida en parlem avui amb l'ambientòleg Jordi Prats per conèixer els seus avantatges i eficiència, així com les ajudes i subvencions que hi ha disposició de la ciutadania