LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Aprendre a mirar, el programa d'educació audiovisual per defensar els menors en l'era digital

Obrim una nova secció a La Ciutat Lleida per tal d'introduir-nos en l'àmbit de l'educació digital que alhora ha de servir per protegir els menors en l'era digital. L'ús i l'abús de les pantalles i els continguts poc apropiats són una preocupació creixent en la nostra societat. N'aprendrem junts amb Joan de Santiago, formador del programa audiovisual Aprendre a mirar, fundació que també treballa colze a colze amb l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Per això avui també ens acompanya la seva presidenta Anna Plans.