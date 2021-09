LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Aposta del Lleida Llista per la secció femenina d'hoquei patins, amb 3 equips i un total de 35 nenes

En l'espai amb l'Associació Esport Femení Lleida, aquest dilluns ha passat per La Ciutat Lleida, Marc Soler, coordinador i Director Esportiu del C.E Lleida Llista Blava que ens ha explicat el projecte que va iniciar ara fa 5 anys per crear la primera secció femenina d'hoquei patins a l'entitat. Passat aquests anys el balanç és més que positiu, amb un total de 35 nenes i tres equips i amb l'objectiu a futur de tenir un equip a la màxima categoria, l'Ok Lliga Femenina. Un planter que es nodreix de nenes i també de nens gràcies a la campanya Prova-ho, per donar a conèixer l'hoquei patins a les escoles.