LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

'Això no es diu', el relat d'Alejandro Palomas d'una vida d'ombres però sobretot de llum

L'escriptor Alejandro Palomas ha posat sobre paper el relat de la seva vida partint de l'experiència pròpia d'abusos i agressions sexuals continuades que va patir quan tenia entre 8 i 9 anys per part d'un docent religiós del col·legi La Salle de Premià de Mar. Un llibre testimoni ple de sinceritat i generositat, on parla d'ombres però sobretot de llum, de com la lectura, l'escriptura i part de la seva família -mare i germanes- l'han salvat. El dia 3 de gener el presenta a la llibreria la irreductible de Lleida.