LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Activitats diverses per conèixer els cellers de la Ruta del Vi de Lleida

La Ruta del Vi de Lleida ofereix diverses activitats per conèixer el territori. Propostes turístiques que arriben des dels propis cellers, com també de la resta d'agents que hi formen part: ajuntaments, consells comarcals, restaurants, oficines de turisme, entre d'altres. Avui a La Ciutat Lleida parlem amb Tomàs Cusiné, president de la Ruta del Vi de Lleida, ens ens explica algunes de les propostes més curioses que ofereixen els cellers de la Ruta per als visitants que s'hi apropen.