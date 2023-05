LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

28M a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià

El Diari de campanya ens porta avui per algunes de les comarques de la plana de Lleida, com són la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. Problemàtiques comuns com l'accés a l'habitatge, la necessitat de sòl industrial, les conseqüències de la pandèmia, més equipaments de salut i cultural, i mandats polítics convulsos són alguns dels punts destacats que afronten els municipis de la plana de Lleida en les eleccions municipals d'aquest diumenge.