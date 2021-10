'Lideratges' emet un especial sobre càncer de mama des de la seu de Consentino City a Barcelona

L'equip del programa 'Lideratges', amb Ariadna Belver al capdavant, debat sobre la importancia de la prevenció i la detecció precoç de la malaltia així com de la investigació. Aquest programa especial, aprofundeix en l'obra de la Fundació Contigo i la seva campanya per recaptar fons amb arquitectes i interioristes de Madrid i Barcelona per lluitar contra el càncer de mama. Una de les bases d'aquesta campanya és la publicació del vídeo “Yo me sumo a la investigación del Cáncer de Mama” on animen a fer un donatiu a la fundació.