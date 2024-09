La fi de l'hegemonia

I aquesta és la voluntat del socialisme, que la Diada sigui per a tots i de tots, reflectida també en els discursos d’alguns dels seus màxims dirigents en la tradicional ofrena de flors al monument de Rafael Casanova. De totes formes, l’independentisme s’ha fet sentit en aquest acte que ha donat el tret de sortida a una jornada festiva arreu del territori. Enguany, la pluralitat, el finançament i l’Amnistia han estat els grans protagonistes d’uns parlaments que s’han allargat prop de dues hores.

Els més matiners han estat els Mossos d’Esquadra, amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, al capdavant... seguits d’altres cossos com els Bombers o els Agents Rural. A les 9 en punt, Salvador Illa ha pogut fer per primera vegada la tradicional ofrena floral com a president de la Generalitat. En acabar, la portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha estat l’encarregada d’emetre un breu discurs amb un petició concreta: "Que el diàleg sigui l’eina per acordar noves fites per a Catalunya".

I fent èmfasi en aquest sentiment nacionalista, el socialisme ha mostrat múscul recordant que governen tant a la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona. Dues institucions que volen liderar respectant "la diversitat, la pluralitat i promovent la normalitat política a Catalunya", ha assegurat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Els socis de Salvador Illa l’han seguit de ben a prop. De fet, la líder dels Comuns, Jèssica Albiach, s’ha mostrat força contundent recriminant que el discurs institucional del líder socialista no esmentés el finançament. "El un fet clau perquè els catalans puguin accedir a un habitatge digne" ha defensat Albiach.

Entre xiulets i al crit de traïdors han estat rebuts els republicans per part dels simpatitzants separatistes. De totes formes, el seu secretari general adjunt, Juli Fernández, ha defensat l’acord amb Illa "per aconseguir la sobirania fiscal i assolir així una nova eina per arribar a la independència".

Els Juntaires, per contra, han lamentat que Esquerra hagi ofert el seus vots per investir Salvador Illa. Ho entenen com un error, ja que la prioritat del seu govern, diuen, no es liderar el progrés de Catalunya... fent referència al discurs que ahir va emetre el propi president de la Generalitat.

En aquesta ronda d’ofrenes també hi ha participat una altra institució. El Parlament amb el seu president al capdavant, Josep Rull, qui ha lamentat la celebració d’una nova diada amb Carles Puigdemont escapant de la justícia com també "el bloqueig de la plana judicial per aplicar l’amnistia".

Qui també ha estat present és el líder del PNB, Aitor Esteban, qui seguint el fil de l’Amnistia ha recordat que "la voluntat de les corts en aprovar la llei era que tots els afectats fossin amnistiats".

I en aquesta línia s’han mostrat els representants sindicals, que reclamen passar pàgina per poder centrar els esforços a fer polítiques socials en matèria d’habitatge, sanitat i educació, entre d’altres.

Mentrestant les entitats separatistes s’han mostrat amb un optimisme impropi d’un moviment que ha perdut molta força tant al carrer com a les institucions. De fet, esperen que el d’avui sigui un punt d’inflexió que promoure de nou les mobilitzacions massives i han cridat als partits independentistes a unir-se novament.

En resum... l’Amnistia, la trencadissa de l’independentisme i la reforma del finançament autonòmic han estat els agents protagonistes d’un acte inaugural de la primera diada sense el separatisme a la Generalitat des de fa 12 anys.