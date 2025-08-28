ENTREVISTA

Edu Fossas domina les finances i la música

Avui hem convidat a l’estudi un home que és especialista en finances. Aconsella moltes persones, inversors i inversores, per aconseguir el major rendiment dels seus actius. I, a més, és músic.

Robert Calvo

Catalunya |

L'Edu Fossas és llicenciat en Dret i està especialitzat en moure els diners dels demès. Diu que a la vida ha aconseguit fer operacions d'aquelles de medalla. De fet, ha aconseguit que moltes persones guanyéssin diners. Però és que, a més, fa música. Li hem preguntat si és més fàcil el primer que el segon i els queda definitivament amb el món dels diners. Assegura que és més fàcil fer guanyar calers i que composar una cançó. Avui ens ha presentat ‘Fuimos fuego’, el darrer senzill de la banda ‘Arte final’, que lidera.

