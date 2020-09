Els nens i nenes de més de 6 anys hauran de portar mascareta els primers 15 dies de classe

Noves instruccions per part de la Generalitat que ara obligarà als nens i nenes majors de 6 anys a portar mascareta com a mínim les primeres dues setmanes de curs.

Fins ara només era obligatòria l’ús de la mascareta a partir dels 12 anys però la Generalitat argumenta que al principi del curs l’alumnat encara no prové d’un grup estable i per tant estableix aquesta obligatorietat d’usar mascareta a partir dels 6 anys. Passades aquestes dues setmanes es revisarà la norma en funció de l’estat de la pandèmia en el territori en qüestió. Així, cada dimecres el PROCICAT comunicarà a les escoles si el dilluns següent aquesta norma segueix vigent o no.

A més a més el PROCICAT ha establert, en consens amb la comunitat pediàtrica, la simptomatologia que es tindrà en compte per determinar que un infant pot estar infectat de COVID-19. Els símptomes son: Febre per sobre dels 37 graus i mig, tos, dificultat per respirar, fatiga, dolors musculars, mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte i gust, mal de coll i refredat nasal. Aquests dos últims símptomes només es consideraran com a possible coronavirus quan també hi hagi altres manifestacions d’aquesta llista ja que son molt habituals en els infants.