La signatura

Operación salida

Ayer comenzó de verdad la operación salida en el Barcelona. La rescisión de contrato de Matheus Fernandes y la venta de Konrad de La Fuente son el punto de partida de una larga carrera que a buen seguro nos deparará sorpresas y también decepciones y que será complicada y muy difícil . Algún día alguien deberá explicar el Fichaje del brasileño Matheus por un coste de 7 M € cuando ni siquiera llegó a ser presentado. Porque no se le presentó? Acaso se avergonzaban del nivel del jugador y no quería estar en la vergonzosa Foto de su llegada ? Si es así quien fue el responsable de tamaña inversión y de que el futbolista en dos años largos solo jugará 17 minutos intrascendentes ante el Dinamo de Kiev en Champions cuando ya se ganaba 0-4? En cuanto a la venta de Konrad evidencia que el Fútbol está en Crisis. Un joven con Mucha calidad y talento y con el sello Barça de marcha por tan solo 3 Millones de €. Y con el hecho de que el Barcelona no se reserve una Opción de compra o recompra si el norteamericano explota en Estos años. La lista de jugadores transferibles es larga e importante con algunos nombres de peso sobre la mesa. Es. Fundamental rebajar la masa salarial de tal manera que lo importante es prescindir de los Jugadores cuya ficha en relación a sus minutos jugados o influencia en El juego sea más alta. Los casos más sangrantes son tres. Umtiti, Coutinho y Pjanic. Bajo ningún concepto deben seguir una temporada más en el club. El Barcelona, que está haciendo malabarismos para traer nuevos jugadores por la masa salarial no Puede permitirse bajo ningún concepto que sigan lastrando la economía del club más tiempo. Y luego estarán la Mayoría del resto de jugadores. Si Messi hace un notable esfuerzo rebajándose su ficha para seguir en el Barcelona, y es el gran capitán y el buque insignia de este equipo , ni uno solo de Sus Compañeros puede ser ajeno a la época que se vive en el Mundo Del Fútbol actual y que ha azotado tan grávemente al Barcelona. Vienen días muy pero que muy movidos.