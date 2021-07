LA SIGNATURA

Futuro con Luis Enrique

Algo ha quedado muy claro respecto al paso de la selección española por la pasada Eurocopa. Hay futuro en ese grupo de jóvenes que seleccionó el técnico asturiano y que tan brillantemente enfrentó la semifinal ante la gran favorita entonces, la selección italiana. España no solo mereció más a lo largo de los 120 minutos sino que maniató a una selección azzurra que había causado sensación hasta entonces y que se había mostrado muy superior a todos sus rivales y que lleva la friolera de 33 partidos sin perder. Pero, y siendo muy importante todo esto, lo más significativo es lo que queda de cara al futuro. La sensación clara de que se han empezado a sentar las bases de un grupo importante y con calidad suficiente como para pensar que se puede armar una nueva generación de campeones. Una generación que, por qué no, podría o debería liderar este chico de 18 años que ha maravillado a propios y extraños por su enorme madurez. Pedri va camino de convertirse en un nuevo Iniesta. Al menos lo tiene absolutamente todo para serlo. Ve el fútbol igual que el manchego y además es enormemente sacrificado para el colectivo. Es aún un proyecto, está claro, pues solo tiene 18 años, pero parece muy buen encaminado. Y no solo para liderar o construir la selección en torno a él y otros jugadores importantes como puedan ser Ansu Fati, Dani Olmo, Ferran Torres,…sino el propio Barcelona para que se convierta en un futuro no muy lejano , en un jugador con gran peso específico en el juego del equipo. Vive el fútbol las 24 horas del día y se le ve disfrutar y ser feliz jugando. Es un regalo para el Barcelona para muchos, muchísimos años si todo va bien. Evidentemente habrá que ayudarle y habrá que arroparle de otros jugadores diferenciales como debería ser el caso de Ansu Fati. No olvidemos al hispano- guineano. También lo tiene todo para triunfar. Confiemos en una buena recuperación, buena más que rápida y a poco que mantenga la progresión que imaginaos estamos ante otro futbolista con un futuro descomunal. Otro diamante en bruto para el Barcelona. Habrá que tener paciencia, a veces mucha paciencia pero hay mucho futuro en la selección y en el Barcelona, no tengan dudas.