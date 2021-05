La signatura

Explicaciones obligadas

Es verdad que era necesaria una explicación larga, clara, concisa, de lo que está ocurriendo en el Barcelona. Más de dos meses largos de mandato exigían cuanto menos saber cuál es ese libro de ruta que ha visto con cierta impaciencia el entorno, como reconoce Laporta, que está llevando la actual Junta Directiva. Tiempo para tomar algunas decisiones que pueden ser mejorables, como ha reconocido con un poco de autocrítica el propio Presidente. Pero me da la sensación de que hay pocas respuestas. De que todavía hay mucho por hacer. Quizás lo único que nos queda claro es que ha heredado un club absolutamente arruinado, con unas cifras que marean, que asustan, que son sorprendentes, complicadas y preocupantes, según sus palabras. Más le vale acertar en esas decisiones. Porque la masa salarial está por encima de los ingresos previstos y eso es quiebra absoluta; imposibilidad de seguir adelante. Me preocupa la firmeza en el caso de la Superliga. Por más que se exija diálogo, por más que se nieguen a pedir perdón, la sartén por el mango la puede tener la UEFA y podría tener importantes consecuencias para el futuro deportivo del F.C.Barcelona. Y entorno al entrenador, creo que la imagen de Koeman ha quedado absolutamente tocada. Si él acepta ser segundo plato, si él acepta no ser el preferido, si él acepta que se negocie con otros y si al final no sale ser el entrenador, allá con su imagen pero desde luego, ante el vestuario, ante la afición, incluso ante el futbol mundial, no será un técnico renombrado o avalado por la junta directiva. Y me sorprende el poco respaldo hacia la figura de Xavi Hernández. En gustos allá cada uno pero evidentemente no han sido demasiado cariñosas las palabras de Joan Laporta hacia el de Terrassa. En positivo me quedo con el optimismo del Presidente sobre la renovación de Leo Messi. Por él pasa a buen seguro el futuro del Barcelona en los dos próximos años. Ojalá que ese optimismo de Laporta se cumpla. Y ojalá que, no tardando mucho, sepamos noticias concretas. El Barça lo necesita. El tiempo vuela.