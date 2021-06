LA SIGNATURA

El escaparate de la Eurocopa

En apenas dos dias empieza la danza de la Eurocopa 2021. Son 24 selecciones y los mejores jugadores de Europa con el desafío de cerrar el año deportivo con brillantez. Son muchos los que se juegan parte de su futuro y contratos importantes en función de su rendimiento. Entre ellos algunos de los jugadores de Ronald Koeman o los posibles descartes y ventas de la directiva de Joan Laporta. Es verdad que es un torneo corto , algunas selecciones apenas jugarán tres o cuatro partidos pero todas las miradas estarán puestas en el rendimiento de las estrellas europeas. Francia apunta a favoritisima y con el tridente arriba de Griezmann, Mbappé y Benzema , el jugador del Barcelona es quien tiene más posibilidades de lucirse y hacer un gran torneo. Por contra Dembelé deberá luchar por rascar minutos en una competencia durísima y Lenglet tendrá un papel testimonial. De España el liderazgo de Busquets queda ahora muy en entredicho con su positivo, e incluso Alba no tiene segura la titularidad en litigio con Gayá. Braithwaite puede ser una gran sorpresa. Ya ha empezado a marcar goles Y podría destaparse si tiene minutos. Por supuesto De Jong, el gran alma mater del medio campo holandés, pero en este caso el Barcelona no le sitúa en el mercado. Trincao no fue convocado por la absoluta, pero su sub 21 ha brillado. Pjanic no va pues su selección no clasificó, pero hubiera sido una magnífica oportunidad de resarcirse un año tan decepcionante en azulgrana. Y luego está Menphis Depay . Es un peligro no cerrar ya su contratación. Esta en un momento dulce y todo lo que toca es gol. Si sigue así en el torneo internacional se va a revalorizar mucho y los clubes tratarán de mejorar sus ofertas. Vamos un peligro. Cuanto antes cierre el Barcelona su contratación mejor porque si no me temo que puede perderlo y no llegar a las ofertas de los otros grandes de Europa. Parece que debe ser ahora o nunca.