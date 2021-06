LA SIGNATURA

El adiós de Ramos

Se marcha Sergio Ramos , El capitán Del Real Madrid tras la friolera de 16 temporadas.Es un cambio de guardia en toda regla y el comienzo de una nueva era en el vestuario blanco. Para lo bueno y para lo malo , el camero representaba mucho de lo que ha sido el Madrid en los últimos tiempos, él era la imagen y la referencia para todo. El líder natural de ese grupo y con una enorme personalidad. Pero la edad no perdona a nadie, y a pesar de haber batido todos los registros habidos y por haber en la selección española y algunos en el Real Madrid, su peso específico en el juego de los capitalinos se ha ido diluyendo hasta ser casi testimonial esta temporada. Son 35 años. Una edad en la que el físico, para los jugadores que lo explotan más , ya empieza a dejarse notar. El Madrid pierde mucho liderazgo dentro y fuera del terreno de juego aunque es verdad que ya no era tan indiscutible y más tras el último año en el que Militao y Varane demostraron estar por delante y dar un mayor rendimiento ante las constantes lesiones que marcaron considerablemente la temporada del central sevillano. Ese intangible del liderazgo, el peso específico en el vestuario, la ascendencia ante el colectivo arbitral por su personalidad, si será un vacío importante en el Real Madrid. .¿Quien tomará el relevo? No será fácil y quizás sea esa la principal preocupación a cubrir del presidente Pérez. Fin de un ciclo, fin un liderazgo y de un dominio del vestuario. Siempre se ha dicho que Sergio Ramos tenía demasiado poder en el vestuario. Para el gusto del presidente mandaba demasiado. Y así debía ser. Tenía además un entorno muy mediático, muy ruidoso, con notables influencias en los medios de comunicación, que hacían mucho ruido, y eso también acabó por desgastarle. Se fue Raúl , símbolo total , y no fue por la puerta grande, se fue Iker Casillas , madridista de cuna hasta el final y otro tanto, y se va Sergio Ramos sin la grandeza que sus números y su trayectoria merecerían. El adiós a los símbolos sigue siendo una asignatura de nuestro deporte, empezando por el fútbol.