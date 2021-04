La població genèticament predisposada a una covid greu també pot tenir més risc de patir malalties neurodegeneratives

En una entrevista al “Notícies Migdia”, el també director de l’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras i profesor d’investigació ICREA ha explicat que l’estudi realitzat amb la investigadora Aurora Pujol determina que hi ha un grup de població que, tot i ser menor de 60 anys i no tenir altres patologies, té risc de desenvolupar una covid-19 greu pel seu perfil epigenètic. “Això és degut a una reacció inflamatòria exagerada, un defecte metabòlic o pel fet que el sistema immune que es defensa massa fort”, ha explicat Esteller.

Risc d’altres malalties

L’investigador també ha apuntat que, a més del covid, aquest grup, que representa un 13% de la població total, també té més risc de patir altres malaties: “Un dels gens que hem trobat alterat és que tenim una mica més de risc de patir malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l’Alzheimer i també més risc de patir en el futur obesitat i diabetis”.

Més vigilància per aquests pacients

Què es pot fer perquè aquests pacients no desenvolupin una covid greu? Esteller ha explicat que “es poden pensar tractaments per prevenir un quadre greu o, un cop estigui, intentar disminuir-lo; però també es poden vacunar-los abans i també vigilar-les amb més atenció”. Tot plegat, segons Esteller, també ha de servir per rebaixar la pressió sobre les UCIs.