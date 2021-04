La Fundació Pere Tarrés alerta que la covid19 agreuja la pobresa a Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la cap d’estudis i metodologia de la Fundació Pere Tarrès, Rosalina Alcalde, ha assegurat que la pandèmia ens ha deixat a Catalunya “una bossa de vulnerabilitat molt gran”.

L’autora d’aquest informe ha parlat de tres grups: “ Persones que ja eren pobres i això és cronifica; unes que estant entrant en la pobresa, aquest 30% que mai havia demanat ajuda, i els que no estan estadísticament per sota del llindar de la pobresa, aquests que tenen 9.900 euros a l’any per unitat de consum, però que estan molt a prop”.

Sous baixos i costos d’habitatge molt alts

Segons Rosalina Alcalde, els factors que expliquen aquesta situació són la manca d’ingressos o sous i també l’elevat preu de l’habitatge. En aquest sentit, ha alertat que un 10% de les famílies ateses estan vivint en un habitatge ocupat i un altre 10% viu en una habitació de lloguer.

Dret al lleure

En aquesta conjuntura, gairebé una de cada 10 famílies reconeix que no pot pagar-se unes vacances. Per pal·liar aquesta situació, especialment la que pateixen els nens i nenes d’aquestes famílies, la Fundació Pere Tarrès vol recaptar 1,2 milions d’euros per tal que 5.000 infants siguin becats per colònies casals socials. “La possibilitat de gaudir d’un estiu amb activitats a l’aire lliure, amb altres nenes, en un any que ha estat especialment dur és essencial”, ha conclòs Alcalde.